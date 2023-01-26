خط قطار جديد يدخل حيز الخدمة .. ما يجب أن تعرفه

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، اليوم السبت، أن خط القطار الجديد "فرندة – عين كرمس – سعيدة - سيدي بلعباس"، سيدخل الخدمة يوم الأحد 29 جانفي 2023.

ويعبر الخط الجديد ثلاث ولايات واثنتي عشرة محطة على النحو التالي:

محطتا فرندة وعين كرمس بولاية تيارت،

محطتا سعيدة ويوب، بولاية سعيدة.

محطات تلاغ، مولاي سليسن، علي بن يوب، طابية، بوخنيفيس، سيدي خالد، وسيدي لحسن ومحطة سيدي بلعباس، بولاية سيدي بلعباس.

وحول برنامج الرحلات، كشفت ذات الشركة أنه سيتم تخصيص رحلة صباحية انطلاقا من محطة فرندة باتجاه سيدي بلعباس على الساعة السادسة صباحا، حيث يمكن للمسافرين استئناف رحلات نحو محطة وهران، والولايات الغربية عبر القطار أو عبر وسائل النقل الأخرى.

كما سيتم برمجة رحلة مسائية انطلاقا من سيدي بلعباس على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال ليصل إلى فرندة على الساعة الخامسة والنصف مساءً.