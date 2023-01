Grève surprise des employés de la poste

Selon le communiqué des grévistes les revendications comprennent une augmentation de salaires, l’application de l’engagement de l’administration à accorder deux jours de repos aux travailleurs, l’égalité et l’augmentation de la prime de rendement individuel et collectif, l’augmentation de prime annuelle sur les bénéfices et le versement de la subvention du covid 19. Les manifestants, ont également promis une grève ouverte jusqu’à obtenir la liberté syndicale avec la création d’un syndicat comme le permet la constitution.