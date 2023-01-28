الطريق نحو الشريعة مغلق لليوم الثاني

أعلنت مصالح الدرك الوطني أن الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي البليدة والشريعة مغلق تماما في وجه حركة المرور، لليوم الثاني على التوالي، بسبب تراكم الثلوج.

وأعلمت ذات المصالح المواطنين استحالة الصعود عبر هذا الطريق الوطني، ويبقى الصعود إلى هذه المنطقة السياحية متاح عبر المصعد الهوائي لجميع المواطنين.

وحسب صفحة الفايسبوك "طريقي"، التابعة لذات الهيئة، فإن وحدات الدرك الوطني بمنطقة الشريعة متواجدة من أجل تأمين جميع الوفود وتوفير جو من الراحة والطمأنينة للعائلات والسهر على عودة جميع السياح في المساء عبر المصعد الهوائي.