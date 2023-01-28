اكتشاف مزرعة للقنب الهندي ببجاية

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، خلال نهاية هذا الأسبوع من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية تتكون من شخصين يبلغان من العمر 26 و40 سنة يقيمان ببلدية توجة يحترفان زراعة نبات القنب الهندي.

وحسب بيان لمصالح الأمن فإن تفاصيل العملية جاءت بعد استغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها قيام شخص بتخزين كمية من حشيش نبات القنب الهندي بداخل مسكن قديم بتوجة، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه ومكان إقامته وبعد ترصد تحركاته تم توقيفه بمدينة بجاية، وبتفتيش مسكنه والذي تم إشراف السلطات القضائية المختصة تم ضبط وحجز كمية من حشيش نبات القنب الهندي يقدر وزنها بـ 3.5 كلغ، كمية من بذور ومسحوق نبات القنب الهندي بوزن 250 غرام، جذوع شجيرات نبات القنب الهندي جافة بوزن 1600 غرام، شجيرات مغروسة بالقرب من مسكنه لنفس النبتة، وقد مكنت تحريات الشرطة من تحديد مكان مزرعة يستغلها المشتبه فيه لزراعة القنب الهندي والمتواجدة بالقرب من مقر إقامته بين الأحراش وسط الغابة، بعد مداهمة المكان تبين بأنها مزرعة خاصة بحشيش القنب الهندي، عملية التحقيق مع المشتبه فيه مكنت من تحديد هوية شخص آخر متورط في القضية وتوقيفه بمقر إقامته وقد ضبط بحوزته على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبعد تقديم الموقوفان المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة ـ تقرر إيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس الاحتياطي ووضع المشتبه فيه الثاني تحت نظام الرقابة القضائية.