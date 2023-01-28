شباب وأزواج يغامرون للوصول إلى الشريعة

يبدو أن سحر الثلج المتساقط بحظيرة الشريعة بأعالي سلسلة الأطلس البليدي، بدا مفعوله يظهر بين عشاقه والمتلهفين للتمتع ببياضه القطني، وأثر فيهم بشكل ظهروا وكأنهم خضعوا لحصة تنويم مغناطيسي، حينما خاطروا في مغامرة جريئة نهاية الأسبوع، للوصول إلى قلب المحمية الطبيعية، مهما كلفهم الأمر، بعد أن تم تعليق حركة السير أمامهم، بسبب استمرار التساقط وتراكم الثلج بالطريق العام، ولم يجدوا مكانا لهم ضمن عربات المصعد الهوائي، فلم يبق لهم من حل وحيلة سوى الوصول سيرا على الأقدام، مسافة طويلة لا تقل عن الـ10 إلى 20 كيلومترا.

بداية المغامرة ...

عطلة نهاية الأسبوع هذه المرة، لم تكن عادية في البليدة، قوافل من الحافلات والسيارات المرقمة من ولايات قدمت من الجنوب العميق، والغرب البعيد، والشرق في أقصاه، والوسط في شساعته، نزلوا بمحيط البوابة المؤدية إلى حظيرة المحمية الطبيعية، عند المعلم التاريخي المعروف بـ"باب الرحبة"، واصطفوا وتجمعوا بالمئات أمام محطة المصعد الهوائي "التليفيريك"، على أمل أن يصلوا في وقت مبكر من يوم الجمعة، إلى قلب الشريعة، عبر مسلك ومنعرجات ساحرة، أو معلقين بين السماء والأرض، في كابينات تشق الضباب وتطل على أرض وقد تغطت بساطا أبيضا قطنيا باردا، لكنهم فشلوا وأصيب كثير منهم بالحسرة والأسف، لتعليق حركة السير بسبب تراكم الثلوج بالطريق العام بين البليدة والشريعة، ولأن شبابنا معروف عنه حب المخاطرة والمغامرة، وقد أثبتها عدة مرات ولا يزال، لم يتردد المئات في خوض تجربة الوصول إلى قلب الحظيرة سيرا على الأقدام، جماعات وأزواج، وكوابل التليفيريك فوق رؤوسهم، كمرشد لهم على الطريق، غير مبالين للوحل والسير في ميل جبلي مجهد.

وكما كان الحال، ركن العشرات من أصحاب الحافلات والسيارات، مركباتهم بـ"باب دزاير وباب الرحبة" بوسط مدينة البليدة، وانطلقوا مشيا عبر مسلك الطريق المعبد من جهة، وخط المصعد الهوائي في مغامرة جدية، لم تنفع فيها عملية وحملة التحسيس، التي بادر إليها عناصر الأمن والدرك والإنقاذ، في إرجاء الزيارة إلى حين استقرار حالة الطقس المضطرب، وإزاحة الثلج من الطريق، لتفادي الوقوع في مشاكل الإصابة، بانخفاض في درجات حرارة الجسم ونسبة السكري في الدم، والتعرض لحوادث سير وسقوط خلال التزلج بالخصوص، ثم أن طاقة الحظيرة لم تعد تستوعب عشرات الآلاف من الزوار الوافدين إليها،- متابعون للنشاط والفعل السياحي اعترفوا بأن أرقام الزوار السياح كانت ولا تزال قياسية هذه الأيام من شهر جانفي للعام الجديد 2023، مقارنة بالزيارات وقت موسم تساقط الثلوج في السنوات الماضية ـ ناهيك عن نقص المرافق من فنادق، ومحلات إطعام ومقاهي، ومراكز إيواء، وهي النقطة السوداء التي في كل مرة تسجل على الجهات المسؤولة، والنقد الموجه لهم بعد الاهتمام بهذه المرافق، بمحمية مصنفة عالميا.

العودة وسط البرد...

ولم يستطع كثير من الزوار، الوصول إلى قلب الشريعة، واكتفوا بالالتفاف عند النقطة المعروفة بني علي، بمنتصف الطريق، تمتعوا والتقطوا سالفيهات وفيديوهات وعادوا من حيث جاؤوا، فيما نسبة قليلة أدركت قلب المحمية، وجدوا أنفسهم عالقين بعد قطعهم لمسافة قاربت من الـ20 كيلومترا، لم يستطيعوا كالعادة المبيت، لنقص وغلق بعض المرافق الفندقية، لانعدام التدفئة بها، بسبب نفاذ مادة الغاز الطاقوي لما يقارب الـ48 ساعة كاملة، مثل ما عاشه نزلاء فندق الأرز المشهور والوحيد هناك، ورغم تأمين الطريق والانتشار الهام لعناصر الدرك، وقع بعض الزوار ضحايا اعتداءات سرقات، من مجموعة منحرفين، احترفوا استغلال مثل هذه المناسبات لتنفيذ جرائمهم، خاصة بين زوار وجدوا أنفسهم معزولين بأماكن غابية بعيدة، حتى أن من الضحايا من تعرض إلى التهديد بالسلاح ما لم يسلم ما لديه من مال وهواتف، وهي نقطة تسجل بين المغامرين الذي عرضوا أنسفهم لخطري الطبيعة واللصوص.

العيادة الطبية والمرافق السياحية الخدماتية أولوية الأولويات ...

في خضم الحدث السياحي بالمحمية، عادت النداءات بضرورة وجود عيادة طبية مجهزة إلى التداول، ولو بشكل ظرفي تكون عند مثل هذه المواسم، وربط المنطقة بغاز المدينة كأولوية، والاهتمام بالمرافق السياحية والخدماتية أكثر من ضرورة وحتمية، خاصة وأن الشريعة طيلة السنة، قبلة ومحج للسياح، وحتى لطالبي التمتع بالهواء النقي والصحي، ومصدر للدخل بين التجار والمستثمرين، وأن النقد الذي أعرب عنه سياح أجانب حول نقص هذه المرافق، هو ليس كلاما يحبس في الأدراج.