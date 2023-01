L’entraineur mauritanien soutient l’Algérie

La sélection mauritanienne de football des joueurs locaux regagne, ce samedi, son pays après son élimination de la CHAN-2022.

« Merci de l’accueil au niveau d’Annaba, on est très satisfait de ce que vous avez permis d’avoir ici, mais après malheureusement c’est le football, on rentre à la maison, beaucoup de déception pour nous parce qu’en vérité on méritait de rester dans la compétition. Bon courage à vous pour les prochaines compétitions », a déclaré l'entraineur de la sélection mauritanienne, Amir Abdou.