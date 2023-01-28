المدية: ربط 9767 سكن بغاز المدينة

تمكنت مديرية التوزيع بالمدية، من وضع 9767 عداد غاز على مستوى كل تراب الولاية، منذ مطلع سنة 2022، من بينهم حوالي 4543 عداد تم وضعه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وهذا بعد وضع حيز الخدمة للعديد من المشاريع، سيما تلك المتعلقة بربط كل من بلديات سي المحجوب، حناشة، بوعيشون، أولاد بوعشرة، ومنطقة القويعة ببلدية الزبيرية".

وأفاد بيان للمديرية، انه لا يزال هناك حوالي 22163 منزل موصول بالغاز لم يتقدم أصحابها من مصالحها التجارية قصد الاستفادة من عدادات الغاز تمكمنهم من ربطهم بالشبكة الغازية، فضلا على أن عملية وضع العدادات بقيت متواصلة خلال شهر جانفي من سنة 2023، حيث شملت العملية وضع العدادات بالسكنات الموزعة مؤخرا بمختلف صيغها بكل من “بلدية قصر البخاري، سكنات عدل بمنطقة حوش بايازيد ،وبلدية بني سليمان، اذ بلغ عدد العدادات التي تم وضعها خلال شهر جانفي من هذه السنة 1704 عداد غاز أي بنسبة 20 بالمدية من مجمل العدادات التي تم وضعها خلال السنة الماضية.

من جهة أخرى لا زالت الحملة التوعوية الخاصة بالتحسيس من مخاطر سوء استعمال الغاز الطبيعي، لتذكير المواطنين بالأخطار التي تنجر عن سوء استعمال الغاز الطبيعي، وعدم احترام المقاييس والقواعد الأمنية المشروطة في استخدام أجهزة التدفئة وسخانات الماء والحمام والتفرقة بين أماكن وضعها،ومطابقة الشبكة الداخلية لمعايير الأمان بتوفير التهوية اللازمة، والتأكد من أن المسربات الهوائية نظيفة ومفتوحة وعدم غلقها عند إجراء تعديلات بالمنزل.