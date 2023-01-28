انحراف حافلة فريق كروي بسيدي بلعباس

اضطرت اليوم السبت الحافلة التي كانت تقل فريق أواسط النجم الرياضي لبلدية مرحوم 100 كم جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس إلى العودة من حيث أتت، وذلك اثر انزلاقها وخروجها عن مسارها الطبيعي لمسافة قصيرة وهي في طريقها إلى قرية أملزة أين كان من المرتقب ان يكون لاعبو اواسط النجم طرفا في مواجهة تدخل في إطار الجولة السادسة من بطولة القسم الولائي لذات الفئة أمام نظرائهم من شباب أملزة.

هذا ولم تسفر حادثة الانزلاق التي وقعت غير بعيد عن بلدية تاودموت بأقصى جنوبي سيدي بلعباس عن اي اصابة تذكر في صفوف اللاعبين او افراد بقية الاطقم المرافقة لهم ، إلا ان تقديرات سائق الحافلة صبت كلها في استحالة مواصلة الرحلة وعدم المجازفة على مستوى طريق معروف بمسالكه الوعرة في ظل التقلبات الجوية المصحوبة بالتساقط الكثيف للثلوج الذي ميز المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية.

وتعيش المناطق الجنوبية بولاية سيدي بلعباس منذ أيام على وقع تقلبات جوية شتوية تخللتها تساقط كميات هائلة من الثلوج والامطار وحبات البرد ، ما استدعى تدخلات متقطعة لافراد الجيش الوطني الشعبي والمصالح التابعة للاشغال العمومية ولمختلف البلديات المعنية لفتح الطرقات أمام مستعمليها.