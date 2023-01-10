"تويتر" تتيح لمستخدميها الطعن على تعليق حساباتهم

أعلنت شركة "تويتر" أنه سيكون بإمكان مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي، اعتبارا من الأول من فبراير المقبل، الطعن على تعليق حسابهم على الموقع وتقييمهم بموجب المعايير الجديدة، من أجل إعادة تفعيل الحساب، حسب ما ذكرته مصادر اعلامية اليوم السبت.

وذكرت المصادر أنه وفقا للمعايير الجديدة، التي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة في أكتوبر الماضي، لن تعلق الحسابات على "تويتر" إلا في حالة الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.

وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين اخرين، وغيرها.

وقالت "تويتر" إنها ستتخذ من الان فصاعدا إجراء أقل حدة بالمقارنة بتعليق الحساب، مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها، أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.