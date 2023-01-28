تساقط الثلوج: توافد قياسي للزوار بتيكجدة

سجلت منطقة تيكجدة (شمال شرق البويرة) يومي الجمعة والسبت توافدا قياسا للزوار وعرف الطريق الوطني رقم 33 المؤدي إلى هذا الموقع السياحي الرائع اكتظاظا كبيرا بسبب الثلوج والعدد الكبير من المركبات.

ولوحظ منذ مساء الجمعة طوابير طويلة من المركبات العالقة في الثلج على طول الطريق الوطني رقم 33، وكاد بعض الزوار، بما فيهم العائلات، أن يقضوا ليلتهم في العراء والبرد القارص لولا تدخل مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية التي تمكنت من فتح الطريق في وقت متأخر من الليل.

ويسجل تدخل عناصر الدرك الوطني والحماية المدنية في إطار جهاز أمني وضعته السلطات الولائية لضمان سلامة المواطنين والسياح، من أجل مساعدة و إسعاف العديد من العائلات العالقة بمرتفعات تيكجدة، كما حدث صبيحة الخميس الماضي أين تم إسعاف سائق سيارة بالطريق الوطني رقم 33 بعد انحراف مركبته.

واضطر بعض الزوار الآخرين الذين تم نقلهم في حافلات إلى إمضاء ساعات طويلة على هذه الطريق قبل أن يتمكنوا في وقت متأخر من ليلة الجمعة من العودة إلى ديارهم بالجزائر العاصمة و بجاية وبرج بوعريريج.

من جهة أخرى، سجلت فنادق المركز الوطني للرياضة والترفيه بتيكجدة، التي تعد أكثر من 400 سرير، حجز كل غرفها منذ الخميس الفارط.

وأفاد مسؤول الهيكل، خالد جلال، أن "كل غرف المركز قد حجزت عن آخرها خلال هذه الفترة من تساقط الثلوج"، و أن الموقع قد "سجل خلال نهاية الأسبوع توافدا قياسيا".

وبقيت حركة المرور تسجل صعوبة كبيرة يوم الخميس على مستوى الطريق الوطني رقم 33 المؤدي إلى تيكجدة، حيث تمت دعوة المواطنين إلى توخي الحذر.

و كانت مصالح الدرك الوطني قد دعت مستعملي الطريق إلى توخي اليقظة و الحذر منذ الثلاثاء الماضي عندما شرعت الثلوج في السقوط بكثافة.

وأبلغت نفس المصالح، عبر تطبيق "طريقي", عن تسجيل صعوبة في حركة مرور على مستوى الطريق الوطني رقم33 ، فيما تبقى طرق وطنية أخرى و ولائية مغلقة بسبب تساقط الثلوج على المرتفعات خلال الأيام الأخيرة.

ولا يزال الطريق الوطني رقم 33 مغلقا بمنطقة أسوال بسبب تساقط الثلوج، إلى جانب محور الطريق الوطني رقم 15 بين بلديتي اغبالو بالبويرة و ايفرحونان بتيزي وزو على مستوى فج تيروردا، و كذا محور الطريق الوطني رقم33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف (تيزي وزو) بمنطقتي تيكجدة وتيروردا (بلدية الأصنام).