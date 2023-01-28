وفاق سطيف يعلن رحيل اللاعب أحمد قندوسي للأهلي المصري

أكّد مصدر مسؤول في وفاق سطيف، بأن الوسط الهجومي للفريق الدولي أحمد قندوسي بات في طريقه للتوقيع مع الأهلي المصري، لمدة أربع سنوات، ليقطع بذلك الطريق عن الأندية التي كانت تسعى إلى الاستفادة من خدمات لاعب الوفاق السطايفي.

وأشار ذات المصدر، بأن عبد الحكيم سرار رئيس مجلس إدارة النادي، قد توصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي المصري على بيع عقد لاعبه في انتظار إتمام الإجراءات الرسمية بتوقيع قندوسي على عقده مع فريقه الجديد بعد اختتام منافسة البطولة الإفريقية للاعبين المحليين "الشان"،وذلك بسبب تواجد اللاعب ضمن تشكيلة المنتخب الوطني للمحليين.

وسبق وأن صرح عبد الحكيم سرار لـ"الخبر"،بأنه يأمل في الحصول على مقابل مالي معتبر نظير تخليه عن لاعبه أحمد قندوسي الذي بات محل اهتمام خلال فترة التحويلات الشتوية، من أندية من خارج الوطن و أخرى محلية على غرار مولودية الجزائر التي قدمت عرض مالي محترم لإدارة سطيف للظفر بخدمات قندوسي غير أن اللاعب فضّل الاحتراف في الخارج.

وفي سياق متصل، نجحت إدارة وفاق سطيف في ضم المهاجم الكاميروني "إينو نكانبي" بعد توقيع اللاعب على عقد إلكتروني مع وفاق سطيف قبل غلق فترة التحويلات الشتوية لبطولة الرابطة المحترفة بعد غد الثلاثاء.