مدغشقر تلتحق بالسنغال في المربع الذهبي

تأهل منتخب مدغشقر للاعبين المحليين لكرة القدم, للدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأمم (شان-2022, المؤجلة ل 2023)، بعد فوزه على نظيره الموزمبيقي بنتيجة (3-1), الشوط الأول (1-0) اليوم السبت، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة, في مباراة الدور ربع النهائي للنسخة السابعة للمنافسة الجارية بالجزائر (13 يناير - 4 فبراير).

وسجل أهداف المباراة من طرف سولومامبيونونا كولوينا (د 18) وجان رازافيندراكوتو (د 68) و مارسيو رافيلومانانتسوا (د 88) لمدغشقر وإيساك دي كارفالو (90+4) للموزمبيق.

في الدور نصف النهائي المقرر يوم الثلاثاء (سا 20:00), ستواجه مدغشقر منتخب السنغال الفائز مساء أمس الجمعة بملعب عنابة, على موريتانيا (1-0).

و كان المنتخب الجزائري, أول متأهل للمربع الذهبي بعد فوزه على كوت ديفوار (1-0) يوم أمس الجمعة, بملعب نيلسون مانديلا (براقي/الجزائر).

و سيواجه "الخضر" في مباراة المربع الأخير يوم الثلاثاء 31 يناير (سا 00ر17) بملعب "ميلود هدفي" بوهران, المتأهل من المباراة المبرمجة مساء اليوم السبت (سا 00ر20)، بين منتخبي غانا و النيجر بملعب ميلود هدفي (وهران).

نتائج الدور ربع النهائي:

الجمعة 27 يناير:

الجزائر - كوت ديفوار 1-0

السنغال - موريتانيا 1-0

السبت 28 يناير 2023:

مدغشقر - موزمبيق 3-1

ملعب ميلود هدفي (وهران) : النيجر - غانا (سا 20:00)

-- الدور نصف النهائي:

الثلاثاء 31 يناير 2023:

ملعب ميلود هدفي (وهران) : الجزائر - المتأهل من (غانا - النيجر) (17:00)

ملعب نيلسون مانديلا (براقي) : السنغال - مدغشقر (20:00)

-- اللقاء الترتيبي من أجل المركز الثالث:

الجمعة 3 فيفري 2023:

ملعب ميلود هدفي -وهران: الساعة الثامنة مساء (20:00)

السبت 4 فبراير 2023:

ملعب نيلسون مانديلا (براقي): اللقاء النهائي (20:00).