الدولي الجزائري قندوسي لن يطير الى الأهلي المصري

أعلن نادي الأهلي المصري، صباح اليوم، أنه لن يستدعي لاعبه الجديد، الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، وتركه للمشاركة مع المنتخب الجزائري للمحليين المتأهل لنصف نهائي "شان 2022" المقامة بالجزائر.

وقال الأهلي المصري بأنه إنطلاقا من العلاقة الوطيدة التي تربط النادي الأهلي وشقيقه وفاق سطيف، وتقديرا للجماهير الجزائرية الشقيقة، فإن النادي الأهلي لن يطلب انصمام لاعبه الجديد أحمد قندوسي الى بعثة الفريق المشاركة في بطولة العالم للأندية بالمغرب، بعيدا عن أي لوائح أو قوانين.

وواصلت ادارة القلعة الحمراء أن الأخير سوف يترك للمساهمة مع زملائه في المنتخب الجزائري لمواصلة مشوارهم الناجح في بطولة كأسس الأمم الإفريقية للمحليين، لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة.