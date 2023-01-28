الشان: برنامج " الخضر" قبل مواجهة النيجر

تعرف المنتخب الجزائري المحلي لكرة القدم على منافسه في الدور النصف النهائي لكأس أمم إفريقيا للمحليين، وسيلاقي " الخضر" منتخب النيجر الذي فاز عليه بصعوبة في مباراة ودية شهر نوفمبر المنقضي بمدينة طبرقة التونسية.

وسيسافر زملاء المدافع شعيب كداد، غدا الإثنين إلى مدينة وهران التي ستحتضن اللقاء على ملعب ميلود هدفي يوم الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة مساء.

كما سيعقد المدرب مجيد بوﭬرة، غدا ندوة صحفية رفقة المهاجم أيمن محيوص في حدود منتصف النهار وثلاثين دقيقة.

يذكر أن المنتخب سيخوض اليوم حصة تدريبية بمركز سيدي موسى على الساعة الخامسة مفتوحة أمام عدسات الكاميرا، وتتخللها منطقة مختلطة للاعبين و وسائل الإعلام.