التقلبات الجوية.. عدة طرق مغلقة

نبهت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأحد، السائقين من الطرقات المغلقة جراء التقلبات الجوية الأخيرة.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطن عبر صفحته الرسمية "طريقي" على "الفايسبوك"، أن ولاية تيزي وزو تشهد في الفترة الأخيرة تساقط كثيف للثلوج حيث أدت هذه الأخيرة إلى غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، بالإضافة إلى كل من الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن، الطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية افرحونان.

أما بالنسبة لولاية البويرة فعرفت هي الأخرى تساقط للثلوج وأدت أيضا لغلق عدة طرق وطنية من بينها الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو، الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف(تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام والطريق الوطني رقم 30 على مستوى بلدية الصحاريج.

كما شهدت ولاية البليدة، يضيف التنبيه، عدة طرق مغلقة بسبب الثلوج منها الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة و البليدة، الطريق الولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة وحمام مولوان.

وتم غلق الطريق الولائي رقم 56 على مستوى منطقة الشريعة بلدية أوزلاقن بولاية بجاية، وبولاية عنابة تم غلق الطريق الولائي رقم 16 أعلى مستوى حي الإيدوغ بلدية ثنية سرايدي بسبب انجراف التربة.