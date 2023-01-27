تيارت: تدشين المحطة البرية لنقل المسافرين بالسوقر

قام وزير النقل كمال بلجود، اليوم الأحد، بتدشين المحطة البرية لنقل المسافرين ببلدية السوقر بولاية تيارت

وأفادت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن وزير النقل كمال بلجود وقف رفقة والي ولاية تيارت علي بوقرة، و الوفد المرافق لهما، لدى قيامه بزيارة عمل وتفقد لقطاعه على مختلف المرافق بمطار عبد الحفيظ بوصوف ببلدية بوشقيف من البهو وبرج المراقبة التابع للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، ومدرج هبوط الطائرات

وفي مجال النقل البري، تفقد الوزير مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة تيارت، التي تستغل 8 خطوط على مسار بطول 194 كلم ذهابا وإيابا، أين أشاد الوزير بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة ما تعلق بالرقمنة والدفع الإلكتروني من خلال تطبيق "حافلتي".

كما أشرف الوزير على تدشين المحطة البرية لنقل المسافرين ببلدية السوقر، التي تدعمت بها الولاية، والتي ستساهم في فك العزلة على الساكنة.