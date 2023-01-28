الشان: سومانا لم ينسى جماهير شباب بلوزداد

أُختير مهاجم منتخب النيجر، هاينكوي سومانا أبو بكر، أفضل لاعب في مباراة النيجر وغانا، والتي فاز فيها منتخب بلده بنتيجة 2-0 على حساب "بلاك غلاكسي" بملعب "ميلود هدفي" بوهران، وحجزوا مقعدا في الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وشجعت الجماهير الحاضرة في ملعب "ميلود هدفي" بوهران، سواء النيجريين أو الجزائريين، منتخب "مينا" مرة أخرى، وهو الأمر الذي دفع، سومانا، لعدم نسيانهم في ندوته الصحفية وقال:" أشكرهم جميعا على دعمهم المستمر.

لقد كانوا رائعين، لدي دائما علاقة رائعة مع مشجعي نادي شباب بلوزداد وأشكرهم".

يذكر أنه سبق للمهاجم النيجيري، هاينكوي سومانا، خوض تجربة احترافية في الجزائر، أين حمل ألوان شباب بلوزداد ونجم مـﭬرة.