الجلفة: اضراب مفتوح في الفرع البلدي مصطفى رحيم بعين وسارة

دخل عمال الفرع البلدي مصطفى رحيم ببلدية عين وسارة بالجلفة والبالغ عددهم 45 عاملا في اضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم وفاء السلطات المحلية بالوعود التي تقدمت بها لهم سابقا قصد تصليح شبكة الماء والتدفئة المركزية.

وحسب مراسلة هؤلاء المحتجين التي وجهوها للمسؤول الأول في البلدية تحصلت "الخبر" على نسخة منها يطالبون فيها بالتدخل العاجل لتحقيق مطالبهم المتمثلة في تصليح شبكة التدفئة المركزية لأنهم أصبحوا يزاولون عملهم في أجواء باردة عبارة عن غرف تبريد وتجميد يستحيل العمل فيها إضافة إلى انعدام الماء بالفرع بسبب عطل في الشبكة، مؤكدين على مواصلة الاضراب عن العمل إلى غاية تحقيق مطالبهم.