توقيع 15 اتفاقية بين وزارتي التعليم العالي والصناعة

وقعت وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة اليوم بمقر وزارة التعليم العالي 15 اتفاقية للتعاون المشترك بين القطاعين تقضي بالاستعانة بمراكز البحث العلمي في صناعة معدات السكك الحديدية والنقل وصناعة الحاويات.

وفي الكلمة التي ألقاها وزير التعليم العالي كمال بداري بمناسبة ابرام الاتفاقيات أكد أن الاتفاقيات تأتي تجسيدا لنتائج مجلس الوزراء المنعقد في 16 جانفي مضيفا على تسخير 5 مراكز بحث ومكتب دراسات لتجسيد المشاريع الصناعة المتعلقة بصناعة الحاويات ومعدات السكك الحديدية والنقل من التصميم الى التنفيذ.

ومن جهته صرح وزير الصناعة احمد زغدار أن الاستعانة بالبحث العلمي سيكون مكسب للصناعة في المجالات المذكورة بحيث انها ستمكننا من اقتصاد ما يقرب 100 مليون دولار في صناعة الحاويات فقط والتي كانت تكلف الجزائر أموال باهضة.