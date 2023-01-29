حصيلة ضحايا تسربات الغاز خلال شهر جانفي

توفي 49 شخصاً بسبب الاختناق بأحادي أكسيد الكربون، فيما تم إسعاف وإنقاذ 610 آخرين من موت محقق منذ بداية شهر جانفي الجاري.

جاء في حصيلة لمصالح الحماية المدنية، أنّ الـ 72 ساعة الأخيرة شهدت 5103 تدخلات في مناطق مختلفة من الوطن إثر تلقي مكالمات استغاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وأبرز البيان أنّ الـ 72 ساعة الأخيرة، عرفت 194 حادث مرور بمناطق مختلفة من الوطن، تسبب في هلاك 4 أشخاص وأصابت 182 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 49 تدخلاً من أجل إنقاذ وإسعاف 130 شخصاً تسمموا جرّاء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه والحمام داخل منازلهم، عبر عدة ولايات من الوطن.

ومن جهة أخرى، تم تسجيل 3 حالات وفاة، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 72 سنة بولاية أم البواقي، وآخر يبلغ من العمر 61 سنة بولاية وهران، وضحية ثالثة بولاية تيزي وزو، ممثلة في شخص يبلغ من العمر 61 سنة.

وفيما يخص التقلبات الجوية التي شهدتها المناطق الشمالية للوطن، كشفت الحصيلة ذاتها عن إخراج وإبعاد 144 مركبة وسيارة محصورة، وإنقاذ 282 شخصاً كانوا عالقين جراء الثلوج على مستوى الطرقات بكل من جيجل، المدية، البويرة، باتنة، خنشلة. وفي هذا السياق، تمكن أعوان الحماية المدنية بولاية جيجل، من توليد امرأة حامل على متن سيارة الإسعاف في منطقة صعبة محصورة بالثلوج بمنطقة الريشية بلدية أولاد رابح، وأفيد أنّ الأم والطفل في حالة جيدة.