البليدة: فقدان طفل بالشريعة

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة، اليوم الأحد، عن فقدان طفل يبلغ من العمر 12 سنة منذ مساء أمس السبت كان رفقة صديقه البالغ نفس السن أثناء توجههم نحو مرتفعات الشريعة للتمتع بمناظر الثلوج التي غطت هذه المنطقة.

وأوضح رئيس مصلحة التوثيق و الوقاية، النقيب محمد ناش، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح الحماية المدنية تلقت مساء أمس بلاغا مفاده فقدان طفل يبلغ من العمر 12 سنة كان ضمن مجموعات من الشباب غامروا بالتوجه مشيا نحو مرتفعات الشريعة عن طريق مسالك غير آمنة تمتد على طول أعمدة المصعد الهوائي في ظل الضغط الذي سجله هذا الأخير نتيجة التوافد الكبير للزوار.

وأضاف ذات المتحدث، أنه بناء على شهادة صديقه، فقد تعرض الطفل المفقود إلى كسر على مستوى الرجل مما دفع بصديقه إلى تركه بحثا عن المساعدة غير أن مصالح الحماية المدنية وعند تنقلها إلى عين المكان الذي دلهم عليهم لم يعثروا عليه.

وجندت مديرية الحماية المدنية مختلف وحداتها بما فيها فرقة التدخل بالمناطق الوعرة لتكثيف عمليات البحث عن الطفل المفقود، استنادا لذات المصدر.