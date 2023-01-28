نيس يزّف خبرا سارا لبوعناني

يواجه نادي نيس الفرنسي، اليوم الأحد بداية من الساعة الواحدة ظهرا، فريق ليل وذلك ضمن منافسات" الليغ1".

وسيشارك الجزائري بدر الدين بوعناني، كأساسي خلال المواجهة وهو أول ظهور له في دوري الدرجة الأولى الفرنسية. وشارك بوعناني كقائد مع المنتخب الفرنسي لكرة القدم لأقل من 18 عاما، خلال دورة البحر الأبيض المتوسط بوهران وقدم مستوى مع " الديكة".

يذكر أن اللاعب، لا يتردد في كل مرة في الإفتخار بأصوله، وكان والده قد صرح في وقت سابق بأن ابنه متعلق بالجزائر، ولا يوجد أي إتصال حاليا من الاتحاد الجزائري، ويبقى حلمه هو رؤية ابنه بقميص " الخضر" مستقبلا وهو ما يمثل فخرا له ولعائلته التي تنحدر من تلمسان.