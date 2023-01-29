اقتراح لمنظمة حماية المستهلك للحد من حوادث تسرب الغاز

قدمت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أربع مقترحات هامة وعاجلة إلى الحكومة، وهذا بسبب ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في فصل الشتاء.

وجاء في منشور المنظمة عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، أن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تتبنى هذه المطالب وتلتمس من الجهاز التنفيذي الأخذ بها، وهذا بإلغاء كل الضرائب الخاصة بأجهزة التدفئة المركزية ولواحقها، تفعيل القرض الاستهلاكي لهذه الأجهزة، تشجيع وتسهيل صناعة هذه الأجهزة محليا بمواصفات ذات نوعية ومطابقة عالمية بالإضافة إلى تزويد البنايات قيد الانجاز بكل صيغها بالتدفئة المركزية.