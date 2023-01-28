ديلور ينهي الجدل

أنهى الدولي الجزائري، آندي ديلور الجدل الذي كان قائما بخصوص مستقبله مع ناديه نيس الفرنسي.

و كشفت اليوم الأحد، صحيفة " واست فرانس" الجهوية أن ديلور إنتقل بشكل رسمي إلى نادي نانت الذي كان مصرا على التعاقد معه.

وأضاف المصدر ذاته، أن ديلور سيلعب لمدة 6 أشهر مع خيار شراء إلزامي للعقد والذي مدته عامين ونصف العام في عملية إنتقال قدرت بـ 5 ملايين يورو وسيحمل الرقم 99.

ولم يتبق سوى توقيع واحد على الوثيقة التي يجب أن تصل بعد مباراة نيس ضد ليل في الساعة الواحدة ظهراً.

وكشفت "واست فرانس" ، أن اللاعب ، الذي غادر نادي نيس منذ عدة أيام كان متواجدا من يوم السبت في باريس لإنهاء المفاوضات وخضع للفحص الطبي بعد ظهر أمس في المستشفى الأمريكي بالعاصمة الفرنسية.

ومن المنتظر أن يشارك ديلور غدا الإثنين، في أول مران جماعي وسيتم تقديمه بعد الظهر للصحافة، على أن يكون مؤهلا للعب أمام مرسيليا يوم الأربعاء.