تقرت: بطالون يطالبون بالتوظيف

قام صباح اليوم مجموعة من البطالين بولاية تقرت، بوقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية للمطالبة بحقهم في التوظيف بالشركات البترولية وكذا تسريع إجراء الفحوصات المهنية الخاصة بعروض العمل التي وردت للفرع الولائي للتشغيل.

وطالب المحتجون السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية، بالتدخل لحلحلة المشاكل المطروحة والعمل وفرض النزاهة والشفافية في إعداد قوائم المرشحين للعمل، مشيرين إلى أن من بين طالبي العمل المحتجين خريجي الجامعات ومعاهد التكوين.

كما شدد هؤلاء، على وجوب فتح باب الحوار مع الشباب البطال للنظر في انشغالاته لتفادي تأزم الوضع واحتواء التوترات التي عادة ما تنجم بسبب غياب الحوار بين البطالين ومسؤولي هيئات التشغيل.