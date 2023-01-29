سونلغاز: مجانية مراقبة توصيلات الغاز بالمنازل

أعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للحراش الجزائر العاصمة، اليوم الأحد في بيان لها، عن تأهبها لاستقبال انشغالات المواطنين وطلباتهم فيما يخص عملية التفقد التقني لتوصيلات الغاز الداخلية بمنازلهم، مشيرة إلى أن العملية تتم بصفة مجانية.

وفي بيانها أعلمت المديرية زبائنها عن :"تأهبها لاستقبال انشغالاتهم وطلباتهم فيما يخص عملية التفقد التقني لتوصيلات الغاز الداخلية بمنازلهم (المتعلقة بالتركيبات الداخلية والمعدات التي تعمل بالغاز الطبيعي) ".

وفي هذا السياق، ذكرت المديرية أن هذه العملية "أطلقتها سونلغاز-التوزيع، تحت إشراف مجمع سونلغاز، بجعلها مجانية، العام الماضي 2022 (...) لتفادي المخاطر المتعلقة بإساءة استخدام الغاز الطبيعي من قبل الزبائن".

وعليه، أوضح البيان أنه "ما على الزبون إلا الاتصال بمركز الاتصالات 3303 لتقديم طلب التحقق من تركيبات وتوصيلات الغاز الداخلية لمنزله، ليتم إرسال طلب التدخل إلى الإدارة الفنية والتقنية للغاز".