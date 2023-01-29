تعرّف على ميزانية تنظيم " كان" 1990 ومساهمة روراوة

نظمت اليوم الأحد، لجنة الإعلام التابعة للجنة تنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحلية بقاعة المؤتمرات لملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي، ندوة صحفية حول تنظيم النسخة الـ 17 من كأس إفريقيا للأمم 1990 بالجزائر.

ونشط أعضاء من لجنة التنظيم في تلك الفترة يتقدمهم رئيسها أعمر عزوز، وتهدف هذه الندوة إلى تثمين العمل الذي قام به ذلك الجيل من المساهمين.

وقال عبد العظيم بلبكري، الأمين العام للجنة تنظيم " الكان" 1990 بأن ميزانية تنظيم الطبعة الـ 17 لأمم إفريقيا لم تتجاوز 1 مليار سنتيم وكان التنظيم عمل تطوعي خالص دون أي مقابل مادي.

وأردف:" محمد روراوة كان مسؤول التسويق في لجنة تنظيم كان 1990 وأبدع في هذا المجال حيث تمكن من استقطاب أكبر الشركات لتمويل البطولة مثل رونو ونيسكافي وغيرها وساهم في حصول البلدان الإفريقية على حقوق بث المباريات مجانا".