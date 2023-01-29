الجزائر تقدم 180 طن من المساعدات الغذائية لكوبا

اشرف الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على شحن عبر باخرة 180 طن من المواد الغذائية المختلفة قدمتها الجزائر كمساعدات إلى كوبا.

و سيتم شحن بميناء الجزائر هذه المساعدات المتمثلة في المواد الغذائية الأساسية على غرار زيت المائدة والسكر وغيرها تمت تعبئتها في طرود بوزن 22 كلغ للطرد الواحد، والذي من شأنه أن يلبي احتياجات العائلة الواحدة لمدة ما بين 15 إلى 20 يوما.

وبالمناسبة، أوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي،أن هذه مساعدات موجهة إلى دولة كوبا التي تعاني من الحصار واستمرار الأعاصير، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأكدت حملاوي, أن هذه الخطوة تعبر عن تضامن الجزائر مع هذه الدولة التي لطالما ساندتنا إبان ثورة التحرير الوطني, كما تندرج في إطار إعادة بعث دعائم الأخوة والصداقة بين الشعبين.