غليزان: اكتشاف ورشة لصناعة الشمة المقلدة

أثناء تواجد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمرجة سيدي عابد بالطريق الوطني رقم 04 الرابط بين ولايتي غليزان، والشلف بالضبط بدوار السلاطنة، وقيامهم بنقطة مراقبة، تم توقيف شاحنة قادمة من شرق البلاد، وبعد مراقبة الوثائق وتفتيشها تفتيشا أمنيا، تبين أن صاحبها يحمل على متنها كمية معتبرة من مادة الشمة مموهة بالخضر والفواكه، تقدر بـ 04 قناطر و20 كلغ بالإضافة إلى أشرطة وعلب للتغليف.

وبعد تفعيل عنصر الاستعلامات، وبواسطة الإذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص تم التنقل إلى ولاية مجاورة واكتشاف مكان الورشة السرية لصناعة مادة الشمة حيث تم حجز 4830 كلغ من مادة الشمة، و23760 وحدة نوع أصيلة (30غ)، و240 وحدة نوع صحراوية، و09 آلات خاصة بصناعة الشمة.

الفرقة المعنية تواصل التحقيق في قضية انعدام السجل التجاري، وفاتورة الشراء، مع تسليم المحجوزات لمديرية أملاك الدولة بواد ارهيو.