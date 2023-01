Alerte grand froid dans plusieurs wilayas

L’Office national de la météorologie a lancé ce dimanche une alerte « grand froid » dans 17 wilayas.

Il s’agit du Tlemcen (sud de la wilaya), Sidi Bel Abbes, Naama, El Bayadh, Saïda, Tiaret, Laghouat,Djelfa, Tissemsilt, Médéa, Bouira, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna,Khenchela et Tébessa.

Météo Algérie prévoit des températures maximales entre 2°C et 6°C et des températures minimales négatives entre -3°c et -8°c. La durée de validité de ce BMS commence ce dimanche et se termine demain lundi 30 janvier.

Météo Algérie annonce aussi des pluies sur les wilayas de Chlef, Ain Defla, Tipaza, Blida et Alger, et ce dimanche à 15h00 au lundi 30 à 03h00 du matin.