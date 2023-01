Dossier : Le mal provenant du Maroc

Le Hachich ou le cannabis provenant du Maroc ne constitue pas seulement un stupéfiant pour nos jeunes mais une réelle menace que ce soit sur ses consommateurs et sur le tissu social.

Il est même devenu une menace sur la sécurité nationale étant la source de la délinquance, de la déliquescence de la société, de la croissance de la violence et son impact sur la société, sans oublier son impact direct sur la santé publique.

Plusieurs médecins généralistes, spécialistes et psychologues affirment la difficulté de soigner les toxicomanes à cette drogue.

Pis encore, les analyses médicales ont prouvé que le cannabis marocain qui est un mélange de produits chimiques, est un produit cancérigène mortel, qui a un impact direct sur les capacités sexuelles et l’une des causes de la stérilité.

Dans ce sillage, le commandement de la gendarmerie nationale a révélé avoir effectué une étude approfondie sur le cannabis marocain, portant sur des données scientifiques et opérationnelles, établie sur une période de dix ans (2010-2020), au cours de laquelle 30.000 échantillons de 1058 tonnes de cannabis marocain saisis ont été analysés.

Cette étude a montré une hausse inquiétante du taux du THC, qui est un cannabinoïde, dont le nom scientifique est le (delta-9-tétrahydrocannabinol) dans le cannabis marocain saisi (20%) en 2020, alors que ce taux ne dépassait pas les 5% en 2010.

Cette étude de la gendarmerie nationale a, donc, conclu que le cannabis marocain représente une menace réelle sur la santé publique, puisque son effet équivaut à celui des drogues dures.

90% des drogues sont des produits chimiques cancérigènes

Dans le même contexte, des études effectuées par des particuliers, en collaboration avec des parties spécialisées et selon des rapports médicaux récents sur le phénomène de la propagation de la consommation des drogues, ont montré que 90% des drogues consommées sont des produits chimiques cancérigènes qui ont énormément participé à la croissance des différents types de cancers, de paralysies et de différentes maladies. Elles ont, aussi, montré que cette drogue est la cause principale des naissances prématurées et des malformations chez les bébés.

Sur un autre plan, une autre étude a estimé la consommation quotidienne des différents types de drogues en Algérie et en Libye à plus de 250 milliards de centimes. Elle a, également, montré que le narcotrafic est nécessairement lié aux différents autres réseaux de trafic et participe énormément à la ruine des économies des deux pays.

Le narcotrafic représente l’une des plus importantes sources de l’argent sale blanchi qui ruine les économies des pays, à travers son impact sur la valeur des monnaies locales et leur dévaluation dans les marchés de change. Sans oublier son impact sur la qualité des marchés financiers internationaux et son impact négatif sur les budgets des Etats, étant donné que d’énormes budgets sont alloués à la lutte contre ce phénomène.

Le cannabis marocain est devenu l’essence même d’une sale guerre parrainée par le Makhzen marocain. Des rapports officiels et d’autres émanant d’ONG indiquent que les autorités marocaines encouragent les producteurs de ce poison dans l’usage des graines hybrides dans la culture du cannabis au Maroc.