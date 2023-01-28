الانتخابات التونسية..7.3 بالمائة نسبة التصويت قبل ثلاث ساعات من غلق مكاتب الاقتراع

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي تجري اليوم في تونس بلغت 7.3 في المائة، قبل ثلاث ساعات من اغلاق مكاتب الاقتراع في الساعة السادسة مساء.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوسعكر ان 606 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم حتى الساعة الثالثة من مساء اليوم، وقبل ثلاث ساعات من اغلاق المكاتب، من مجموع أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجلين في الهيئة الناخبة ، ما يمثل نسبة 7.3 في المائة.

وتوقع بوعسكر أن ترتفع نسبة التصويت خلال الساعات الثلاث المتبقية، لكون غالبية الشباب التونسي يصوت في الفترة المسائية، ودعا الناخبين الشباب الى التوجه نحو مكاتب التصويت .

لكن هذه النسبة تبدو ضئيلة حتى الآن، ومتقاربة مع نفس النسبة التي سجلت في الدور الأول للانتخابات الذي جرى في 17 ديسمبر الماضي ، والذي بلغت خلال النسبة العامة 11 في المائة.

ويتنافس 262 مرشحا في 131 دائرة انتخابية، على مقاعد الدوائر في مجلس النواب ،بعد حسم 23 مقعدا فقط في الدور الاول ، فيما لم تجر الانتخابات في سبع دوائر في الخارج ، لدم وجود مرشحين اصلا ،حيث سيتم إجراء انتخابات جزئية خلال الفترة المقبلة.