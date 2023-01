Attal sort sur blessure après son retour

L’international algérien Youcef Atal est revenu ce dimanche à la compétition après avoir été sur le banc à cause de sa blessure.

Alors que les Aiglons menaient 1-0 à domicile face à LOSC, et seulement 13 minutes après avoir à nouveau foulé une pelouse de Ligue 1 pour la première fois depuis le 11 novembre, son corps l'a une fois de plus lâché.

En effet, il s'est visiblement blessé au genou sur un appui pourtant anodin, et a demandé immédiatement à se faire remplacer.

Le Fennec semblait marqué par cette rechute.