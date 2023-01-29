البويرة: تشكيل جهاز أمني للحماية المدنية بتكجدة

وضعت مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة مع انطلاق تساقط الثلوج ، جهاز أمني خاص بمنطقة تكجدة بإقليم بلدية الأصنام بشمال شرق مقر ولاية البويرة .

وحسب الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة ،فإن الجهازالأمني مشكل من إمكانيات بشرية متمثلة في أفراد فرقة التدخل المتخصصة في التسلق ، بالإضافة إلى 3ضباط و20 عون " مع إمكانيات مادية متمثلة في ثلاث سيارات إسعاف و شاحنتين للتدخل وأربع عربات رباعية الدفع

وأضاف في هذا الشأن أن التشكيل الأمني سيكون موزع عبر عدة نقاط مدروسة خاصة خلال نهاية الأسبوع أين تشهد منطقة تيكحدة إقبالا كبيرا للمواطنين.

و كشف ذات الملازم أن مصالح الحماية المدنية تضع أرقامها في خدمة المواطن من أجل توعيته وتحسيسه والتدخل في حالة الطلب.

هذا و دعى عبدات يوسف القادمين الى تكجدة إلى الالتزام بنصائح أعوان الحماية المدنية بالإضافة إلى تجنب غلق الطرق و خلق الازدحام ، بالإضافة إلى مراقبة المركبات قبل التوجه إلى المكان المقصود.