أمن غليزان يوقف 3 أشخاص بحوزتهم المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 03 أشخاص مختصة في ترويج المهلوسات وحجز 1680 كبسولة، وذلك على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات المتعلقة بوجود مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج الأقراص المهلوسة، والمخدرات على مستوى مختلف أحياء مدينة غليزان.

وبعد إعداد خطة عمل محكمة، وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم توقيف أحد المشتبه فيهما، وضبط بحوزته على كيس بلاستكي به كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، فيما تم توقيف شريكيه اللذين كانا برفقته على متن مركبة.وقد أحيل أفراد العصابة إلى النيابة.