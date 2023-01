Importation de voitures : Réduction des droits de douanes

Le directeur de la législation, de la réglementation et des systèmes douaniers, Adel Habsa, a révélé qu’une réduction préférentielle pouvant atteindre 80% du total des droits de douane sera appliquée, à une catégorie de véhicules de moins de 3 ans importés en Algérie.

Dans son intervention sur les ondes de la chaine 1 de la Radio nationale, ce responsable a révélé que, s’agissant du dossier des importations de voitures de moins de 3 ans, le dédouanement de ces véhicules est effectué avec paiement de la totalité des droits et taxes exigibles, mais que les véhicules électriques profiteront d’une réduction allant à 80% du montant total de ces droits et taxes.

Concernant le dossier de l’importation des véhicules de moins de trois ans, Adel Habsa a rappelé que la Loi des finances 2023 contient un article autorisant l’importation des véhicules de moins de 3 ans, qui sera effective après la publication du texte d’application dans le Journal officiel.