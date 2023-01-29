"القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية لكل العالم الإسلامي"

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن "القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية لكل الدول الإسلامية" .

وفي رسالة وجهها للمشاركين في أشغال الدورة الـ 17 لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ألقاها نيابة عنه رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، دعا الرئيس تبون: إلى مضاعفة الجهود لحشد المزيد من الدعم لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود أمام انتهاكات الإحتلال الصهيوني .

وأضاف الرئيس تبون، أن الجزائر على استعداد لمد يد المساعدة للدول الشقيقة التي تشهد تطورات سياسية وأمنية، ونجتمع اليوم في سياق دولي وإقليمي يشهد نزاعات وصراعات مُعقدة وأزمات متعددة أبرزها ما يتعلق بالطاقة والغذاء بالإضافة إلى أخطار محدقة مثل الإرهاب والإختراق الفكري المُراد به المساس بمرجعياتنا وتفكيك مجتمعاتنا .

وتابع الرئيس في رسالته: "نتطلع مع شعوب عالمنا الإسلامي إلى بعث روح جديدة في العمل الجماعي لعزة ديننا وأوطاننا."