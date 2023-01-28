رسميا..المخزن يتنازل على سبتة ومليلية

في سابقة تاريخية، قَبِل المغرب بتحويل مدينتي سبتة ومليلية، إلى نقطة رسمية للجمارك الاسبانية.

وأفادت وزارة الخارجية الإسبانية عن البدء بالعمل في تحويل مدينتي سبتة ومليلية إلى نقطتين للتصدير والاستيراد بين البلدين.

يضاف إلى هذا أن المغاربة المتاخمين لسبتة ومليلية مثل ساكنة إقليم تطوان، كانوا يدخلون إلى المدينتين بدون تأشيرة، غير أنه الآن يسمح فقط لحاملي التأشيرات بالدخول، أي أن المدينتن أصبحتا وكأنهما ضمن فضاء "شينغن" الأوروبي.

ولم يصدِر المخزن أي بيان رسمي حول هذا المستجد الذي يمكن تصنيفه بمنعطف حقيقي، وتسليم المدينتين إلى اسبانيا على طبق من ذهب.