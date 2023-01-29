"الأمة الإسلامية تمر بمرحلة حساسة جدا"

أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل في كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن هذا المؤتمر الهام ينعقد لأول مرة في الجزائر والأمة الإسلامية تمر بمرحلة حساسة جدا وأمامها تحديات كبيرة.

وذكر قوجيل أن اجتماع اليوم في أرض الجزائر التي عانت لأزيد من قرن من ويلات الاستعمار وانتصرت بالوحدة على كلمة واحدة الاستقلال واسترجاع السيادة، وهو ما نتمناه للقضية الفلسطينية وللإخوة الفلسطينيين.

وأضاف: "على الأمة الإسلامية أن تتحد في مواجهة الاحتلال الصهيوني وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة".

وجدد قوجيل استعداد الجزائر في كل الأطر العربية الإفريقية والإسلامية من أجل إعطاء الدفع للحوار ووحدة الصف.