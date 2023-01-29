البويرة: تعاونية الحبوب تعرض منتوجاتها بأسعار مدروسة

وضعت تعاونية الحبوب والخضر الجافة لولاية البويرة، نقطة بيع لفائدة المؤسسات العمومية والبائعين بالجملة و التجزئة والمستهلكين وذلك من أجل الحصول على بعض من منتجاتها وبأسعار مدروسة .

وحسب إعلان ذات التعاونية فإنه تم توفيربقول جافة وبمختلف الأنواع( العدس المستورد ، والحمص المستورد و الحمص المحلي الأرز المستورد والفاصولياء المستوردة )على مستوى نقطة البيع .

كما كشف في ذات الإعلان عن الأسعار التي سيتم التسويق بها هذه حيث تراوحت بين 140دينار للكغ الواحد حتى 330 دينار الكلغ الواحد ، كما تم تحديد الكمية التي تباع على مستوى النقطة لصالح مختلف الزبائن.