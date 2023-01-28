بلجود: اهتمام الحكومة يصب في الصحراء الكبرى

صرح، وزير النقل كمال بلجود من سعيدة أن الاجتماع الوزاري الأخير ألح فيه رئيس الجمهورية عبد مجيد تبون على صب كل الاهتمام نحو الجنوب الكبير الجزائري وربط ولايات الهضاب العليا بالصحراء الكبرى انطلاقا من الجلفة (بوغزول)، الأغواط ، البيض، غرداية، أدرار، عين صالح، تمنراست وهي من الأولويات حسب مسؤول القطاع على هامش تدشين محطة سعيدة الرئيسية للسكة الحديدية بصفة نهائية بعد دخول الخط الرابط بين محطة سعيدة ومحطتي دائرة عين كرمس مرورا دائرة فرندة بتيارت حيز الخدمة على مسافة 120 كيلومتر حيث يعتبر هذا الشريان مكمل الخط الرابط بين سعيدة و محطة مولاي سليسن التابعة لولاية سيدي بلعباس .

ويهدف هذا المشروع إلى ربط المناطق الداخلية بالمناطق الشمالية للوطن وهو ما تضمنه عرض الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية يشمل المحطات المنجزة بتراب الوطن من الشرق إلى الغرب والإلتزام بربطها بالصحراء الكبرى مستقبلا.

وتوجه كمال بلجود بدعوة إلى المستثمرين لاستغلال كل الظروف الحالية في إشارته إلى البنية التحتية من طرقات وسكة حديدية ومطارات، تهدف إلى تسهيل مناخ العمل والدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.