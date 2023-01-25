مشاركة 1000 مرشدة ومعلمة وطالبة بدورة للقرآن بوهران

شهدت دورة "فنون إدارة الحلقة القرآنية ومهارات التدريس فيها" التي أطرها الشيخ عمار رقبة الشرفي بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس بولاية وهران، اليوم الأحد، مشاركة أزيد من 1000 مرشدة ومعلمة وطالبة.

ونظمت الندوة الجهوية التي أطر مدير معهد إقرأ للقرآن الكريم بباب الزوار بالجزائر العاصمة، بالقاعة الرئيسية لمسجد الأمير عبد القادر بوهران وبرعاية مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران، وبتنظيم جمعية "جزائر الخير" بوهران بإشراف الشيخ فضيل بلعظم.

وحضر الدورة مرشدات ومعلمات وطالبات، يمثلن عشرات المدارس القرآنية، من ولايات: وهران، سعيدة، غليزان، تيارت، عين الدفلى، البيض، تلمسان، معسكر، مستغانم، عين تيموشنت، سيدي بلعباس.

وتم في ختام الدورة التكوينية الجهوية تكريم 60 مرشدة ومعلمة للقرآن الكريم.