تدشين خط السكة الحديدية الرابط ما بين سعيدة-فرندة

دشن وزير النقل، كمال بلجود اليوم الأحد خط السكة الحديدية الرابط ما بين سعيدة و مدينة فرندة بولاية تيارت.

وأكد الوزير في تصريح للصحافة على هامش عزم السلطة استكمال المشاريع المبرمجة لقطاع السكة الحديدية و منها مد خط السكة الحديدية إلى غاية مناطق الجنوب.

و ذكر في السياق بالتحديات الكبيرة لتجسيد مشاريع حيوية في المجال و ربط شرق البلاد بغربها و شمالها بجنوبها.

و اشار كمال بلجود أنه تم وضع حيز الخدمة أكثر من 1.000 كم من خط السكة الحديدية كما يجري انجاز خط السكة الحديدية شمال ـ جنوب على مسافة أكثر من 2.000 كم حيث ينتظر قبل حلول شهر رمضان وضع حيز الخدمة الشطر الذي يربط ما بين بوغزول و الأغواط مرورا بعين وسارة (الجلفة) على مسافة أزيد 250 كيلومتر.