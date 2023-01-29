تم اليوم الاحد تنصيب أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي على مستوى نادي الموقع للجيش بعين النعجة الناحية العسكرية الأولى.

و أشرف اللواء حسنات بلقاسم، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي، على مراسم التنصيب .

و ستسمح هذه الدورة الاستثنائية التي اجتمع فيها مجمل الفاعلين الذين ينشطون في مجال المعلومة الجغرافية على الصعيد الوطني - حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني- بالاضطلاع الأمثل بالمهام الموكلة إليها، حيث تم فيها دراسة الإطار التنظيمي كما تم تناول الجوانب المتعلقة بالسياسة الوطنية التي تخص المعلومة الجغرافية.

و تعد الدورة المنعقدة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي ترجمة للتوصيات والقواعد الصادرة عن فريق الخبراء للأمم المتحدة المكلف بالإدارة المتكاملة للمعلومة الجغرافية

واكد بيان وزارة الدفاع ان إرساء مثل هاته الآلية بجميع جوانبها، من شأنه خلق فضاء بيئي يتسم بمقومات منشأة وطنية للبيانات الجغرافية المكانية.