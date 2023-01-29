الأمن يطيح بأكبر نصاب محتال بڨالمة

أطاحت قوات الشرطة القضائية للأمن الحضري الخامس بمدينة ڨالمة ، بشخص شاب يبلغ 35 سنة ، يشتبه تورطه في عدّة قضايا تخص النصب والاحتيال واستغلال هوية الغير.

وقد تفجّرت هذه القضية بعد ترسيم عدّة شكاوى ، على مستوى الأمن الحضري الخامس ، من ضحايا تتراوح أعمارهم بين 30سنة و63 سنة معظمهم نساء .

المشتبه فيه ،حسب بيان لمصالح أمن ولاية ڨالمة ، سلب ضحاياه مبالغ مالية معتبرة من العملة الوطنية والأجنبية ، وكمية معتبرة أيضا تتمثل في مصوغات من المعدن النفيس (ذهب) ، من نساء ، قبل أن يقع في شباك مصالح الأمن التي كانت قبل ثلاثة أيام ، وبترخيص من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ڨالمة ،قد أصدرت نداء للمواطنين ممن قد يكونون قد وقعوا ضحايا للمشتبه فيه ، التقدم إلى مصالح الأمن عبر تراب ولاية قالمة أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الوطن ، لتقييد شكوى .

وقد تمّ تحويل المشتبه فيه إلى المصلحة الشرطية ، أين فتح تحقيق في القضية وكوّن ملف قضائي ضده عن أفعال " النصب والاحتيال مع استغلال هوية الغير، وتعمّد إلحاق الضرر به وبالغير عن طريق النصب والاحتيال"، قُدّم أمام محكمة قالمة ، حيث صدر في حقه أمر إيداع .