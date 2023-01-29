محكمة الدار البيضاء تقضي بعدم شرعية اضراب مكاتب البريد

أصدرت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة اليوم الأحد أمرا استعجاليا يقضي "بعدم شرعية التوقف عن العمل الذي تم تسجيله على مستوى بعض المكاتب البريدية" حسبما أفاد به بيان مؤسسة بريد الجزائر.

وجاء في البيان "تبعا للتوقف عن العمل الذي تم تسجيله على مستوى بعض المكاتب البريدية، أصدرت محكمة الدار البيضاء اليوم الأحد 29 جانفي 2023 أمرا استعجاليا يقضي بعدم شرعيته".

وأضاف المصدر "فضلا عما ستقرره العدالة وفقا لنتائج التحقيقات التي تمت مباشرتها بشأن النداءات مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، ستتخذ المديرية العامة لبريد الجزائر كل الإجراءات و التدابير المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول"