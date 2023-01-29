طرقات ومحاور مغلقة بسبب الثلوج

كشفت مصالح الدرك الوطني، اليوم الإثنين، أن التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج تسبب في غلق العديد من الطرق والمحاور.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته الرسمية "طريقي" على "الفايسبوك"، أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن مغلق بسبب تراكم الثلوج، وأيضا بالطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي والطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن مغلق.

كما شهد الطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف الغلق بسبب تراكم الثلوج. وكذلك بالنسبة للطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية افرحونان.

وأضاف المركز في بيانه، أن ولاية البويرة عرفت عدد من الطرق المغلقة بسبب تراكم الثلوج وهذا بالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام.

أما بالنسبة لولاية بجاية فتراكم الثلوج سبب في غلق طريق ولائي وهذا بالطريق الولائي رقم 56 على مستوى منطقة الشريعة بلدية أوزلاقن وكذلك بالنسبة لولاية عنابة فالطريق الولائي رقم 16 أ على مستوى حي الإيدوغ بلدية سرايدي مغلق بسبب انجراف التربة.