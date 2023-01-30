مناقصة لاقتناء كاشفات الغاز المنزلية

كشف الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز خليل هدنة، أن مجمع سونلغاز سيطلق خلال أيام مناقصة دولية ووطنية لاقتناء كاشفات أحادي أكسيد الكربون بالمنازل في أقرب وقت.

وقال خليل هدنة في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية، اليوم الإثنين، أنه بعد قرار رئيس الجمهورية الذي ينص بتزويد العائلات بكاشفات أحادي أكسيد الكربون بالمنازل، سيطلق مجمع سونلغاز خلال أيام مناقصة دولية ووطنية لاقتناء هذه الأجهزة ذات الجودة العالية وبمعايير دولية، ونسبة الضمان فيها من عامين ويصل إلى غاية تسع سنوات في أقرب وقت.

وأفاد المتحدث ذاته، أننا سنقوم بتوزيع هذه الكاشفات على جميع زبائن المجمع بأزيد من 7 ملايين مستفيد وذلك بصفة مجانية، وبإمكان كل منزل الاستفادة بأكثر من جهاز على حسب الحاجة، مفيدا أن هذا الكاشف هو عبارة عن جهاز ببطارية متخصص في الغازات المحروقة، يعطي إنذار صوتي ومرئي عند الخطر، وهو معمول به في أمريكا والصين ودول عديدة أخرى.

وأضاف الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز، أنه "بعد اقتناء هذه الكاشفات سنضع الآليات العملية لتوزيع هذه الأجهزة بالتعاون مع المؤسسات التي تعمل معنا، وكل البنايات والمجمعات السكنية الجديدة مستقبلا سيتم تزويدها بمثل هذه الأجهزة ذات الفعالية الكبيرة .

وتأسف هدنة من أن تنقل أعوان سونلغاز إلى البيوت لمراقبة الشبكة هي عملية لم تصل بعد إلى الهدف المنشود رغم أنها مجانية، "وضعنا رقما أخضرا 3303 لهذه العملية، حتى الآن أجرينا 8500 عملية من أصل 7 ملايين زبون".

وفي سياق آخر، كشف خليل هدنة أن سونلغاز أطلقت 6 مخابر علمية لمراقبة الأجهزة والمعدات خاصة المدفئات والمسخنات وهي منتشرة عبر كافة التراب الوطني.

وحذر المتحدث من أن توفير هذه الأجهزة ليست بديلا لإجراءات الوقاية والحماية والمراقبة اليومية من طرف المواطنين.

وختم هدنة، بأننا جاهزون لأي تغيرات جوية بضمان توفير الغاز والكهرباء لجميع الزبائن، رغم بعض الانقطاعات التي نقوم بإصلاحها ونسبة التغطية بالغاز وطنيا وصلت إلى 66 بالمائة وفاقت النسبة العالمية المقدرة بـ 45 بالمائة.