القاتل الصامت يضرب من جديد

لقي 4 أشخاص مصرعهم اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بولايتي الجلفة وقسنطينة.

ففي ولاية الجلفة تدخلت إسعافات الحماية المدنية بحد الصحاري، من أجل تحويل جثتي شخصين متوفيين بعد استنشاقهما غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمت العملية في حدود الساعة 09 سا و20 دقيقة بسكنات طريق عين وسارة بلدية حد الصحاري ، وتم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.

أما في ولايةقسنطينة لقي شخصين ليلة، أمس، بقسنطينة حتفهما بعد تعرضهما للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، حيث تم نقلهما لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدينة فان عناصرها بالوحدة الثانوية الخروب تدخلت في حدود منتصف الليل بحي 900 مسكن الإخوة سبيقا، وذلك لأجل إسعاف ضحيتين من جنس ذكر أعمارهما حوالي 30 و60 سنة، لوجود احتمال تعرضهما للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، لتعثر ذات المصالح على الضحيتين متوفين بعين المكان، إذ تم تأكيد وفاتهما من طرف طبيب الحماية المدنية.