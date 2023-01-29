سوناطراك: 101 فائز في مسابقة التوظيف بسكيكدة

أعلن مجمع سوناطراك، اليوم الإثنين في بيان له، عن قبول 101 مترشح فائز في إطار المسابقة التي نظمها على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة بولاية سكيكدة من 4 إلى 7 جانفي الجاري.

وجاء في البيان "تعلم سوناطراك كافة المشاركين في مسابقة الانتقاء التي نظمتها على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة بولاية سكيكدة، من 4 إلى 7 جانفي 2022، أنه قد تم الإعلان عن قائمة الناجحين بالمسابقة عن طريق الوكالة الولائية للتشغيل والتي تم نشرها على صفحة التواصل الاجتماعي لهذه الوكالة".

وأوضح المجمع في هذا الصدد، "أن مسابقة الانتقاء التي شارك فيها 1054 مترشح أفرزت عن نجاح 101 مترشح من أصل 117 منصب مطلوب، حيث يبقى 16 منصبا شاغرا على أن يتم برمجتها مع عرض التشغيل القادم الخاص بولاية سكيكدة".

كما دعا الناجحين في المسابقة للتوجه إلى منشآت التعيين وفق القوائم المنشورة بوكالة التشغيل لاستكمال عمليات التنصيب والشروع في العمل.

وفي الأخير، جددت سوناطراك "التزامها الكامل بضمان الشفافية في مسابقات الانتقاء وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين"، وفقا للبيان.